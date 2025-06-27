Çin'de Sel Felaketinde 8 Yaşındaki Çocuk 7 Saat Sonra Kurtarıldı

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Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde, kanalizasyona sürüklenen 8 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından 7 saat sonra kurtarıldı. Çocuğun sağlığının yerinde olduğu bildirildi.

Çin'deki sel felaketinde sürüklendiği kanalizasyon borusunda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra kurtarıldı.

Çin'in Guizhou eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Okuldan dönerken sel sırasında kaybolan ayakkabısını almaya çalışan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, kanalizasyona sürüklendi. İtfaiye ekibi küçük çocuğu 7 saat sonra kurtardı. Ekipler, çocuğun kanalizasyon borusunda yaklaşık 10 metre aşağıda yatay bir çubuğa tutunarak hayatta kaldığını belirtti. Çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Guizhou'yu vuran sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. - GUİZHOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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