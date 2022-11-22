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Çin'de fabrikada çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çin'in Henan eyaletindeki bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Alevler yoğun çalışmalar sonucu 4 saatin ardından kontrol altına alınabildi.

Çin'in doğusunda bulunan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerin satışını yapan bir şirketin fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye 200'den fazla arama kurtarma görevlisi ve 63 itfaiye aracı gönderildi.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fabrikanın tamamı alevlere teslim olurken, yangında en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıkladı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler 4 saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Henan 3. Sayfa Dünya Haberler

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