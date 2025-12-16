Ankara'da mezarlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde Çimşit Mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çimşit Mezarlığı'nın hemen altında bulunan boş arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sincan itfaiye birimleri tarafından yapılan müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA