Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Libya'da bir çiftlik sahibi, yanında çalışan Mısırlı işçinin üzerine aslan saldırttı. İşçi, bu korkunç olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak olay, hem Mısır'da hem de Libya'da büyük öfke uyandırdı.
Libya'da yaşanan olay büyük tepki topladı. Bir çiftlik sahibinin, yanında çalışan Mısırlı işçinin üzerine aslan saldığı anlara ait görüntüler kısa sürede yayılırken, işçi yara almadan kurtuldu.
YAŞADIĞI KORKU YÜZÜNE YANSIDI
Olayın ardından Mısır ve Libya'da öfke büyüdü. İşçinin maruz kaldığı durum, "insan onuruna ağır bir hakaret" olarak değerlendirilirken, görüntülerde işçinin yaşadığı korkunun yüzüne yansıdığı dikkat çekti.
ÇİFTLİK SAHİBİ O ANLARDA KAHKAHALARLA GÜLDÜ
Çiftlik sahibi o anları kayda alırken kahkahalarla gülmesi tepkiyi daha da artırdı.
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa