Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı

Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Haber Videosu

Libya'da bir çiftlik sahibi, yanında çalışan Mısırlı işçinin üzerine aslan saldırttı. İşçi, bu korkunç olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak olay, hem Mısır'da hem de Libya'da büyük öfke uyandırdı.

Libya'da yaşanan olay büyük tepki topladı. Bir çiftlik sahibinin, yanında çalışan Mısırlı işçinin üzerine aslan saldığı anlara ait görüntüler kısa sürede yayılırken, işçi yara almadan kurtuldu.

YAŞADIĞI KORKU YÜZÜNE YANSIDI

Olayın ardından Mısır ve Libya'da öfke büyüdü. İşçinin maruz kaldığı durum, "insan onuruna ağır bir hakaret" olarak değerlendirilirken, görüntülerde işçinin yaşadığı korkunun yüzüne yansıdığı dikkat çekti.

ÇİFTLİK SAHİBİ O ANLARDA KAHKAHALARLA GÜLDÜ

Çiftlik sahibi o anları kayda alırken kahkahalarla gülmesi tepkiyi daha da artırdı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme

Aydın mitingi için çağrı yapan Özel'den Çerçioğlu'na ağır gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.