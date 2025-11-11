Haberler

Çifteler'de Cinayet Zanlısı Yemek Yerken Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Ahmet Çalık'ı aracıyla çarptıktan sonra demirle vurarak öldüren şüpheli Y.N., Afyonkarahisar'da bir AŞ evinde yemek alırken tanıyan bir vatandaş tarafından ihbar edilerek yakalandı.

Eskişehir Çifteler ilçesi Orta köyde aracıyla çarptıktan sonra demirle kafasına vurarak Ahmet Çalık'ı öldüren şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir AŞ evinde yemek alırken vatandaşın çıkan haberde tanıması üzerine yaptığı ihbar sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Ahmet Çalık isimli vatandaşa, babasına ait otomobili kullanan Y.N. tarafından kasıtlı olarak çarpılmış, ardından araçtan inen şüpheli, demir çubuk ile Çalık'ın kafasına defalarca vurmuştu. Ağır yaralanan Çalık, Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Y.N.'in yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçtığı otomobille kaza yaptı

Şüphelinin kaçtığı otomobili belirleyen jandarma ekipleri, plaka üzerine yoğunlaştı. Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde aracın takla attığı belirlendi. Araçtan çıkan şüpheli kaçtı.

Eskişehir İl Jandarma JASAT ekipleri Emirdağ ilçesine yoğunlaştı

Şüphelinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçma ihtimali üzerine yoğunlaşan bölgede 3 gündür çalışma yürüten JASAT ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

Haberlerdeki fotoğrafı ele verdi

Şüpheli, Emirdağ ilçesinde bulunan bir AŞ evine gitti. Bu sırada yemek alan bir vatandaş, şüpheliyi tanıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen AŞ evine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Çifteler ilçesinde gözaltında olduğu öğrenildi. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
