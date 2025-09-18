Haberler

Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş

Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş
Güncelleme:
Kırşehir'de karı-kocanın öldürüldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tartışmanın çam ağaçlarının yakılması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, dayısını ve yengesini silahla öldüren yeğen ise yakalandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde R.K. (63) ve eşi E.K. (62), yeğeni olan H.D. ile köydeki çam ağaçlarının yakılması konusunda tartıştı.

CİNAYETLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şüpheli, evde bulunan tabancasıyla dayısı R.K.'ya ve yengesi E.K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin ise Kırıkkale'ye kaçtığı tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı belirledi. Kısa süreli takip ve operasyon sonucunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
