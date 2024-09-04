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Cide'de Patpat Tamiri Sırasında Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir etmek istediği patpatın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir etmek istediği patpatın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Kanlıkoz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakan kendisine ait olan, 'patpat' diye adlandırılan tarım aletinin kırılan parçasını tamir etmek istedi. Tamir sırasında patpat, Bakan'ın üzerine düştü. Patpatın altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakan'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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