Cide'de Patpat Tamiri Sırasında Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir etmek istediği patpatın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Kanlıkoz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakan kendisine ait olan, 'patpat' diye adlandırılan tarım aletinin kırılan parçasını tamir etmek istedi. Tamir sırasında patpat, Bakan'ın üzerine düştü. Patpatın altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakan'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU