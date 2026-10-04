Cide'de mantar yiyen ailede 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi

Cide'de mantar yiyen ailede 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cide ilçesinde mantar tükettikten sonra rahatsızlanan 6 kişilik aileden 2 yetişkin ve 3 çocuk hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından 3 çocuk Ankara'ya sevk edilirken, tedavileri süren 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan 6 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik ailenin 5 kişinin 5 üyesi, mantar yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran 2 yetişkin ve 3 çocuk, tedavi altına alındı. 3 çocuğun ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.
Tedavileri süren 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı