Haberler

Cide'de mantar yiyen ailede 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cide ilçesinde mantar tükettikten sonra rahatsızlanan 6 kişilik aileden 2 yetişkin ve 3 çocuk hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından 3 çocuk Ankara'ya sevk edilirken, tedavileri süren 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan 6 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik ailenin 5 kişinin 5 üyesi, mantar yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran 2 yetişkin ve 3 çocuk, tedavi altına alındı. 3 çocuğun ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Tedavileri süren 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Konut ve arsa satışında dev vurgun! Başsavcılık itiraz etti, sayı yükseldi

Konut satışında dev vurgun! Rakam inanılmaz
KPSS'ye giren gencin otomobili sınav sırasında alev aldı! Trafik polisleri tüple yetişti

O sınavdayken arabası alev aldı! Polisler altına girip söndürdü
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Adana'nın ardından bir şehrimiz 5.2 ile sallandı
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede

Eski SPK Başkanı için Teftiş Kurulu devrede
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...