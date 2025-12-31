Haberler

Dev dalgalar Cide-Bartın yoluna zarar verdi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına, kıyılarda büyük hasara yol açtı. Dalgaların boyu 5 metreye kadar yükselirken, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesi kıyılarında etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil şeridine zarar verdi.

Kastamonu kıyı şeridi boyunca etkili olan şiddetli fırtına, sahillerde büyük hasara yol açtı. İki gün boyunca kar yağışıyla birlikte etkili olan fırtına sırasında Karadeniz'de dalgaların boyu yer yer 5 metreye kadar ulaştı. Dev dalgalar, Cide- Bartın kara yolunu da zarar verdi. Hasar sebebiyle Cide-Bartın kara yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken hasar gören bölgelerde ekiplerin tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Cide ilçesine bağlı Kalafat mevkiinde heyelan sebebiyle iki gün önce çöken Cide-Bartın kara yolunda ise ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor. Güvenlik önlemi alınarak kapatılan yolda henüz onarım çalışmaları başlamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
