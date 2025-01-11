Cide'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, tehdit ve hakaret suçundan 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU