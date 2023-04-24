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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat'ta kaza geçirdi

3. Sayfa Haberleri

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun aracı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte Karasu da yaralandı.

Ankara'dan Sivas istikametine giden Cengiz Kınaş yönetimindeki araç, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaralandı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat'ta kaza geçirdi

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine getirildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat'ta kaza geçirdi

"YAĞIŞ VARDI, ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

Tedavi sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Yağış vardı, şoför arkadaş aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptık. İyiyiz, bir sıkıntı yok." dedi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'yu hastanede CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve partililer de yalnız bırakmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ulaş Karasu Sivas 3. Sayfa Haberler

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