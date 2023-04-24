CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat'ta kaza geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun aracı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte Karasu da yaralandı.

Ankara'dan Sivas istikametine giden Cengiz Kınaş yönetimindeki araç, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine getirildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"YAĞIŞ VARDI, ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

Tedavi sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Yağış vardı, şoför arkadaş aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptık. İyiyiz, bir sıkıntı yok." dedi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'yu hastanede CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve partililer de yalnız bırakmadı.