CHP Mitingi Öncesi Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP'nin sesli yayın aracı geçtikten sonra kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli silahlı tehdit suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin yarın Konya'da düzenlenecek olan mitinginin tanıtımı için partinin sesli yayın aracı dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi sanayi sitesindeki bulunduğu sırada bir iş yerinden çıkan M.K. (22), B.D. (28), aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Olay sonrası partililer polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine 2 şahıs, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA