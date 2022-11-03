Mahkemede hakime yönelik tepkileri olay olan CHP'lilerin dosyası Ankara'ya gönderildi
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Yolsuzluk nedeniyle görevinden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın göreve iade davasında hakime yönelik tepkileri nedeniyle tartışma yaratan CHP'li Ali Mahir Başarır, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Veli Ağbaba'nın dosyaları, yetkisizlik nedeniyle Yalova'dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
CHP'li milletvekilleri, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. Mahkeme heyetinin üzerine giden CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Bu isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da vardı.
DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarete bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürütülen soruşturma edinilen bilgiye göre, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.