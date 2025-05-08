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CHP Milletvekilinin Şoförüne Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlaması

CHP Milletvekilinin Şoförüne Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlaması
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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, polise aracını sürdüğü ve görevini yapmasına engel olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında, polisin üzerine aracı sürdüğü gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis memuru Ayhan A. müşteki, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan A. şüpheli olarak yer aldı. İddianameye göre polis memurunun olay günü Gar Kavşağı'nda görevli olduğu, şüpheli şoför İrfan A.'nın 06 TC 0066 plakalı araçla bariyerlerle kapatılmış olan yoldan geçmek istediği belirtildi.

Polis memurunun yolun kapalı olduğunu belirtmesine rağmen şoförün aracı müşteki Ayhan A.'nın üzerine doğru sürdüğü anlatılan iddianamede, aracın önünden çekilmemesi halinde şüpheli İrfan A.'nın müşteki polis memurunu sürdüreceğini söyleyerek tehditte bulunduğu belirtildi. Olay sonrası ise müştekinin yaralandığı ifade edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek, dava açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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