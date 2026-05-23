Ağbaba'nın gözaltına alınan şoförü adliyeye sevk edildi
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek, kurultayda oy kullanma iradesine müdahale iddiaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan Gaffar Çiçek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gaffar Çiçek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile partililerin adliye önündeki bekleyişi sürüyor. - MALATYA
