Haberler

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılması ve kongre kararlarının iptali talebiyle açılan davada mahkeme, tedbir ara kararının devamına hükmetti. Bu kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada