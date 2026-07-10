CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılması ve kongre kararlarının iptali talebiyle açılan davada mahkeme, tedbir ara kararının devamına hükmetti. Bu kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı