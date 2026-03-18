CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'deki mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yapacağı miting öncesi bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi nedeniyle Fatih İlçesi Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri çerçevesince bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi.

Saat 16.00 itibariyle kapanacak yollar şöyle:

Fevzipaşa Caddesi,

Macar Kardeşler Caddesi,

İtfaiye Caddesi,

15 Temmuz Şehitler Caddesi,

Gençtürk Caddesi,

Cemal Yener Tosyalı Caddesi,

Dede Efendi Caddesi,

Şehzadebaşı Caddesi,

Vezneciler Caddesi,

16 Mart Şehitleri Caddesi,

Bozdoğan Kemeri Caddesi,

Darülfünun Caddesi,

Atatürk Bulvarı,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile yukarıda yazılı yollara çıkan tüm cadde sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Namık Kemal Caddesi,

Sahil Kennedy Caddesi,

Ragıp Gümüşpala Caddesi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek iddiaya yanıt
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest