CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan, 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan inceleme sonrası gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan, "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, Turan hakkında sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Turan hakkında gözaltı kararı verildiği, emniyet birimlerince işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Turan'ın ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesinin beklendiği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
