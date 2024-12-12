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Chicago'da Çöp Kamyonu Patladı: Üç Yaralı

Chicago'da Çöp Kamyonu Patladı: Üç Yaralı
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ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu alev aldı ve kısa süre sonra patlayarak 3 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu bomba gibi patladı, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi. Çöp kamyonu kısa süre sonra havaya uçtu. İki polis, bir itfaiyeci olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı. Patlama bölgede maddi hasara da yol açtı.

Sıkıştırılmış gazla çalışan (CNG) kamyonun neden alev alındığı bilinmiyor. - CHICAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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