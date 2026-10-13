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Change araç soruşturmasında 4 ilde 61 aracın satışı ortaya çıktı, 23 şüpheli aranıyor

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, change araçların seri numaralarını değiştirerek satışını yapan 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturmada 61 aracın bu yöntemle satıldığı belirlenirken, 4 ilde 12 adrese düzenlenen operasyonda yakalama çalışmaları sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, change araçların seri numaralarını değiştirerek satışını yapan 23 şüpheliye yönelik başlatılan soruşturmada, 4 ilde 12 adrese operasyon düzenledi.

Trafik kazası, yangın, deprem gibi sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurtdışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak change yapılarak mağdurların dolandırılarak satılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, şahısların toplam 61 aracın bu yöntemle satışını yaptıkları ortaya çıktı.

4 ilde 23 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor

Başsavcılık tarafından 23 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', '5607 sayılı kanuna muhalefet', 'suç delillerini yok etmek, gizlemek ve ya değiştirmek' suçlarından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste düzenlenen operasyonlarda, şüpheleri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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