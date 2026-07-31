Haberler

Cezayir’de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 44 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir’in Boumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Cezayir'in Boumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Cezayir'in kuzeyindeki Boumerdes vilayetinde El Karma köyü yakınlarındaki karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yerel saatle 09.41'de yoldan çıkarak devrildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüsün Setif vilayetinden yola çıktığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu