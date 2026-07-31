Cezayir’de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 44 yaralı

Cezayir'in Boumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Cezayir'in kuzeyindeki Boumerdes vilayetinde El Karma köyü yakınlarındaki karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yerel saatle 09.41'de yoldan çıkarak devrildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüsün Setif vilayetinden yola çıktığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı