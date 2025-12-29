Haberler

Kocaeli'nde 3 gün önce tahliye olan şahıs vuruldu

Kocaeli'nde 3 gün önce tahliye olan şahıs vuruldu
Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, cezaevinden tahliye olduktan 3 gün sonra bir büfede taşkınlık çıkaran T.İ., tartıştığı İ.S. tarafından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan şahıs büfede taşkınlık çıkartınca vuruldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen T.İ. büfede taşkınlık çıkartınca İ.S. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İ.S. yanındaki silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri büfe içinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ile ilgili bilgiye ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

