Kocaeli'nde 3 gün önce tahliye olan şahıs adam vurdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde cezaevinden 3 gün önce tahliye olan bir kişi, büfede yaşadığı tartışma sonucunda başka bir adamı vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan şahıs büfede adam vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen İ.S. ile T.İ., büfe içinde tartıştı. Tartışmanın ardından İ.S. yanındaki silah ile T.İ.'ye iki el ateş etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri büfe içinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ile ilgili bilgiye ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
