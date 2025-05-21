Cezaevi Kaçaklığı ve Hırsızlıktan Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

Cezaevine yasak eşya sokma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, başkasına ait banka kartı kullanımı ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis uygulamasında yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan R.E. (32) isimli şahsı gözaltına aldı. Şahısla ilgili yapılan sorguda, "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık" suçlarından olmak üzere toplamda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Şüpheli şahıs adli mercilere teslim edildi. - İZMİR