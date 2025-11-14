Cezaevi Firarisi Isparta'da Yakalandı
Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine geri teslim edildi.
Isparta'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında adli makamlarca 2 ayrı hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa