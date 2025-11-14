Haberler

Cezaevi Firarisi Isparta'da Yakalandı

Güncelleme:
Isparta'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında adli makamlarca 2 ayrı hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
