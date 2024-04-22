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Cezaevi firarisi çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı

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Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi, saklandığı babasının evinde yakalanacağını anlayarak çıktığı çatıdan diğer binalara atlayarak kaçmaya çalışsa da bunda başarılı olmayarak polise yakalandı.

Cezaevi firarisi çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi, saklandığı babasının evinde yakalanacağını anlayarak çıktığı çatıdan diğer binalara atlayarak kaçmaya çalışsa da bunda başarılı olmayarak polise yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede yağma, uyuşturucu kullanma suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Z.D.'nin peşine düştü. Ekipler, şahsın babasının evinde saklandığını tespit etti. Ardından eve giden ekipler, zili çaldıklarında şahsın kaçmaya çalıştığını ve bunun için çatıya çıktığını fark etti. Evin etrafını saran ekipler başka binaların çatılarına atlayarak kaçmaya çalışan Z.D.'yi kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalamayı başararak gözaltına aldı. Şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cezaevi Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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