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Ceylanpınar'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ceylanpınar'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkanda 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evdeki eşyaların tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince, evde mahsur kalan Nezihe, Muhammed ve Abdullah M. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen Nezihe M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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