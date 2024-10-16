Üye Girişi
Haberler

Ceylanpınar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ceylanpınar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Urfa Kapısı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Balu'nun (21) kullandığı 63 AAU 612 plakalı motosiklet, Musa A.'nın kullandığı 35 HCL 27 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki sürücü ile arka kısımda oturan Abdullah K. yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Balu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralı ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Motosiklet 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

Tereddütü sayesinde hayatta kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beylikdüzü çocuk parkında ne oldu? Kvadrobing ne demek? Kvadrobing akımı ne? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.