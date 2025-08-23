Ceylanpınar'da Sulama Kanalında Yabancı Uyruklu Çocuğun Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Beşir Curuv (16) akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA