Ceylanpınar'da Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Viranşehir Caddesi üzerinde 64 AAB 795 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.Y. başka bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda E.Y. şans eseri yara almazken mermiler E.Y.'nin otomobili ile birlikte çevredeki otomobiller ve iş yerlerine isabet etti. Saldırganlar kaçarken olay yerine giden polis ekipleri, zanlıları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
