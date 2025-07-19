Ceylanpınar'da Kundaklama Olayları: 4 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nisan, haziran ve temmuz aylarında meydana gelen bir dizi kundaklama olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin keşif sonrası molotof kokteyli ile ev, iş yeri ve araçları kundakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz nisan, haziran ve temmuz aylarında meydana gelen bir dizi kundaklama olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonda S.K. ve F.K. ile olaya aracılık eden İ.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerde kundaklama eylemlerini gerçekleştirdiğini itiraf ederek, olayın azmettiricisinin A.S. olduğunu ve bu eylemleri para karşılığında yaptıklarını beyan etti. Şüphelilerin ifadeleri üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla A.S.'nin iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından A.S. yakalanarak gözaltına alındı.

4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin keşif sonrası molotof kokteyli ile ev, iş yeri ve araçları kundakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA