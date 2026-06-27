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Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 63 HS 716 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer K. ile araçta yolcu olarak bulunan Resul A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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