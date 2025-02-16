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Ceylanpınar'da Huzur 63 Uygulaması: 250 Polis Görevde

Ceylanpınar'da Huzur 63 Uygulaması: 250 Polis Görevde
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 250 polisin katıldığı Huzur 63 uygulaması kapsamında 23 bölgede kontroller yapıldı. Uygulamada bin 756 şahıs, 590 araç ve birçok umuma açık yer kontrol edildi, aranan bir şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da 250 polisin katıldığı 'Huzur 63' uygulaması gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un talimatıyla 28 ekip halinde sahaya inen 250 polis, 9'u sabit, 4'ü de umuma açık alan olmak üzere toplam 23 bölgede Huzur 63 uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bin 756 şahıs, 590 araç, 32 umuma açık iş yeri ve 16 parkı kontrol etti. Toplam 49 araç sürücüsüne cezai işlem uygulayan ekipler, 1 aracı trafikten men ederken aranan bir şahsı da yakaladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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