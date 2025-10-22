Haberler

Ceylanpınar'da Enişte ile Kayınbirader Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde enişte ve kayınbirader arasında çıkan kavga sonucu enişte bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eniştenin durumu kritik.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde enişte ile kayınbirader arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Bıçakla yaralanan enişte kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan A.D. ile eniştesi İ.M. sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.D. isimli şahıs üzerinde bulundurduğu bıçakla eniştesi İ.M.'yi toplam 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan enişte, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edilirken zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eniştenin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
