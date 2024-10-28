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Ceylanpınar'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Ceylanpınar'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik kameralarına aldırış etmeden iki elektrikli bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve çaldığı bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir şahıs, güvenlik kameralarına aldırış etmeden 2 elektrikli bisiklet çaldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İşten dönen Ömer Taslak, elektrikli bisikletini evin önüne park etti. Dışarı çıkan Taslak, elektrikli bisikletini göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Durmak bilmeyen hırsızlık şüphelisi, bu defa da Kerim Emek isimli vatandaşın evinin önüne park ettiği elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli şahıs o anları kaydeden güvenlik kamerasına aldırış etmeden bindiği elektrikli bisikletle kayıplara karıştı.

Şüpheli yakalandı, çaldığı elektrikli bisikletler sahiplerine teslim edildi

Olay yerine giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını M.V. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan zanlı, karakola götürülürken elektrikli bisikletler ise yapılan işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Motosikletine kavuşan Kerim Emek, ekiplere teşekkür ederek, "İş yerine gittim, motoru sitenin önünde park ettim. Döndüğümde motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Polise haber verdim. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden motosikletim bulundu. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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