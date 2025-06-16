Ceylanpınar'da Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan iki zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. A.Y. ve M.M. isimli şahısların toplamda 41 buçuk yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranması bulunan 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. ve M.M. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslardan A.Y.'nin 15 farklı suçtan 17 yıl hapis cezası, M.M. isimli şahsın ise 24 buçuk yıl hapis cezası ile aranması olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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