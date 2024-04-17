Ceylanpınar'da Çalınan Televizyonu Çarşafa Sarıp Götüren Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çaldığı televizyonu çarşafa sarıp götüren şahıs mahalle bekçilerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde yaşandı. Mahallede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, elinde çarşafa sarılı bir televizyon taşıyan S.M. isimli şahıstan şüphelendi. Şahsı durduran ekipler televizyonu çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlı Asayiş Büro Amirliğine götürülürken çalınan televizyon ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA