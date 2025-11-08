Haberler

Ceyhan'da Yangın: Bedensel Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangında 75 yaşındaki bedensel engelli kadın, evde mahsur kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çataklı Mahallesi'nde ki müstakil bir evde meydana geldi. Yıllar önce bir düğünde açılan kutlama ateşi sonrası yürüyemez hale gelen Servet Balcı, çıkan yangında mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Haberler.com
