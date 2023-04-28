Ceyhan'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Adananın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Ceyhan'ın Aytemuroğlu Mahallesi Galericiler Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli 2 kişiye bir araçtan silahla ateş edildi. Tarafların karşılık vermesiyle yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mevlüt Güner yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA