Kamyonetin arkasına tutunarak paten sürüyordu! Saniyeler sonrasında hayatını kaybetti
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Ankara'da arkadaşları ile birlikte bir kamyonetin arkasına tutunarak paten kayan 13 yaşındaki çocuk, kamyoneti bıraktıktan saniyeler sonra tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Karapürçek Kavaklı mevkiinde Enes Karataş (13) ve arkadaşları atık kağıt yüklü bir kamyonetin kasasına tutunarak paten kaymaya başladı.
TIRIN ALTINDA KALDI
Kilometrelerce yolu bu şekilde giden Karataş'a tutunduğu kamyoneti bıraktıktan saniyeler sonra yoldan geçen bir tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Karataş'ın kaza öncesi arkadaşlarıyla yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri Karataş'a çarpan aracın sürücüsünü arıyor.