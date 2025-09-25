Ceviz Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Haberler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesine bağlı Yuvalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski köy muhtarı Cemal Kaya (72), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cemal Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
