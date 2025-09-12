Ceviz Ağacından Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Çukurca ilçesi ilçesinde ceviz ağacından çıkan bir şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz hasadı yapmak için ağaca çıkan 60 yaşındaki Süleyman Durmaz dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Durmaz, çevredekilerin yardımıyla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Durmaz'ın Hakkari merkezde toprağa verileceği öğrenildi. - HAKKARİ