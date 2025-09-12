Ceviz Ağacından Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz ağaçından düşen 60 yaşındaki Süleyman Durmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kayalık köyü Meşeli Mahallesi'nde gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre olay, Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz hasadı yapmak için ağaca çıkan 60 yaşındaki Süleyman Durmaz dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Durmaz, çevredekilerin yardımıyla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Durmaz'ın Hakkari merkezde toprağa verileceği öğrenildi. - HAKKARİ
