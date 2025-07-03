Çeşme'deki Yangınla İlgili Son Gelişmeler

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İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan yangınla ilgili açıklama yapan Vali Süleyman Elban, yangının kontrol altına alınamadığını ancak yerleşim yerlerini direkte tehdit etmediğini belirtti. Yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangın, şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu alanda alevlerin kontrol altına alınabilmesi için olağanüstü bir çaba sergileniyor. Bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti. Vali Elban, "Bugün saat 13.40 sularında Çeşme ilçemiz Ildır mevkiinde otluk bir alanda yangınımız başladı ve saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle çok süratli bir şekilde Güney yönüne doğru yangın ilerlemeye başladı" dedi.

"13 dakikada müdahale ettik"

Müdahale durumundan bahseden Vali Elban, "Yaklaşık 13 dakika içerisinde havadan ve karadan ekiplerimiz yangına müdahaleye başladılar. Ancak çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyümüze doğru hızlıca yayılmaya başladı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havada ve o saatten şu ana kadar ve sabaha kadar da arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bunun dışında etraftaki trafiği ve güvenliği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

"3 köyü tehdit etti"

Üç köyün tehdit edildiğini ifade eden Vali Elban, "Dolayısıyla bu üç köyü boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Tedbir olarak bu üç köyümüzü boşalttık. Yine yangının başladığı Ildır mevkiinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor. Ildır'a bazen Ildır'dan Germiyan'a doğru yeni bir hatta bir yangın olsa da şu an için yerleşim yerleri ile ilgili ciddi bir sorun gözükmüyor. Ancak yangın kontrol altına alınabilmiş değil" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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