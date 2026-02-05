Haberler

Çeşme'de 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan U.C. jandarma operasyonuyla yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çeşme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Musalla Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.C., tutuklanarak İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
