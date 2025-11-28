Haberler

Çeşme'de Tekne Yangını Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçradı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu ve panik yaşandı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Bölgeyi kaplayan yoğun duman paniğe neden olurken yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı. Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Tekne sahipleri teknelerine koştu

Öte yandan plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu. Bölgede çıkan yangının, söndürme çalışmalarına rağmen devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.