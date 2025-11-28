Çeşme'de Tekne Yangını Paniğe Neden Oldu

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Bölgeyi kaplayan yoğun duman paniğe neden olurken yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı. Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Tekne sahipleri teknelerine koştu

Öte yandan plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu. Bölgede çıkan yangının, söndürme çalışmalarına rağmen devam ettiği öğrenildi. - İZMİR