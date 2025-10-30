Haberler

Çeşme'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Organizatör Tutuklandı

Çeşme'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Organizatör Tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler ve organizatörleri yakalandı. İki organizatör adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler ve organizatörleri suçüstü yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslar arasında yapılan incelemede, organizatör oldukları tespit edilen N.H. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

