Çeşme'de çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayarak rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki bir çöplük alanda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki otluk ve makilik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek amacıyla havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı