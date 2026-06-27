Haberler

Çeşme'de çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı

Çeşme'de çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayan yangın rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı. Ekipler yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayarak rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki bir çöplük alanda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki otluk ve makilik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek amacıyla havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil

Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?