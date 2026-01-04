Haberler

Çeşme'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen, 7'si çocuk olmak üzere yakalandı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 7'si çocuk toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 01.00 sıralarında Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) sevk edildi. Ekiplerin kara üzerinde gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı değerlendirilen 7'si çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
