Çerkezköy Tren İstasyonunda Elektrik Kazası: İşçi Ağır Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda çalışmalar sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı tren şantiyesinde çalışan F.S., yüksek gerilim hattında çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, çevredekilerin de yardımıyla akıma kapıldığı aracın üzerinden aşağıya indirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin yaralı işçi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ