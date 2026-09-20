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Çerkezköy-Kapaklı yolunda iki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Çerkezköy-Kapaklı yolunda iki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Çerkezköy-Kapaklı yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çerkezköy-Kapaklı yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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